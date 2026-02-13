شهدت مصر اليوم (الجمعة) عاصفة ترابية شديدة، مصحوبة برياح قوية مثيرة للرمال والأتربة، أدت إلى تغطية سماء القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية وعدة محافظات أخرى بطبقة كثيفة من الغبار، مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ (أقل من 500 متر في بعض المناطق)، وأجواء صيفية مفاجئة رغم الشتاء.

رياح قوية وعاصفة ترابية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بلغت سرعة نشاط الرياح 50 - 60 كم/ساعة على أغلب الأنحاء، مع هبات أقوى في المناطق المكشوفة والصحراوية، مما أثار كميات كبيرة من الرمال والأتربة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إن العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد اليوم جاءت نتيجة نشاط قوي للرياح الجنوبية الغربية المحملة بالأتربة والرمال القادمة من المناطق الصحراوية، مؤكدة أن الهيئة كانت قد حذرت مسبقًا من هذه الحالة الجوية، كما وتُعد جزءاً من موجة «رياح الخماسين» المبكرة، ومن المتوقع استمرار التقلبات حتى الثلاثاء 17 فبراير، مع ذروة اليوم (الجمعة).

انخفاض حاد في الرؤية الأفقية

وأثّرت العاصفة على الرؤية والحركة وشهدت البلاد انخفاضاً حاداً في الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، مما دفع الشرطة إلى تعزيز التواجد المروري ومساعدة المواطنين على الطرق، كما شهدت شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية أجواء «صفراء» كثيفة، مع انتشار الغبار داخل المنازل والسيارات.

المناطق الأكثر تأثراً

وكانت أكثر المناطق تأثراً هي القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية، الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، كما امتد التأثير إلى مناطق واسعة بسبب الرياح الجنوبية الغربية والغربية القوية.

الأمطار والملاحة البحرية

وعن الأمطار والملاحة البحرية توقعت هيئة الأرصاد فرصاً لأمطار خفيفة إلى متوسطة (ورعدية أحياناً) على السواحل الشمالية الغربية (مثل مطروح والسلوم) وشمال الوجه البحري، مع اضطراب شديد في الملاحة على البحر المتوسط (أمواج 2.5 - 3.5 متر) وخليجي السويس والعقبة (أمواج تصل إلى 4 أمتار).

نصائح لمرضى الجهاز التنفسي

ونصحت مرضى الحساسية والجهاز التنفسي وأمراض الربو والجيوب الأنفية إلى التزام بالبقاء في المنازل مع ضرورة إغلاق النوافذ، ارتداء الكمامات والنظارات، وتجنب الخروج غير الضروري.

فيما دفعت وزارة الداخلية بتعزيزات مرورية وأمنية، وناشدت الهيئة المواطنين بالابتعاد عن اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وتأجيل أعمال الرش الزراعي وتثبيت الصوب الزراعية.