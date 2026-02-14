على متنها 181 راكباً.. سقوط أرضي لطائرة ركاب في تركيا

شهد مطار أنطاليا الدولي في تركيا، الجمعة 13 فبراير، حادثة تقنية صادمة أثارت الذعر بين الركاب والطاقم، حيث انهارت مجموعة معدات الهبوط الرئيسية اليسرى لطائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة صن إكسبريس، أثناء عملية التدحرج استعدادًا للإقلاع.

وكانت الطائرة التي تحمل التسجيل TC-SOB تنفذ الرحلة رقم XQ7646 من أنطاليا إلى غازي عنتاب، وعلى متنها 175 راكبًا و6 من أفراد الطاقم.

وبحسب التقارير الرسمية والمصادر المتخصصة في الطيران وقع العطل نحو الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي أثناء تحرك الطائرة ببطء على ممر الـ Taxiway J نحو المدرج 18L أو 36R.



وأدى انهيار مجموعة الهبوط في الناحية اليسرى إلى ميل الطائرة فجأة نحو اليسار، ثم توقفها التام مع ارتكاز جسمها على المحرك الأيسر، ما تسبب في تلف كبير في هيكل الطائرة.

وعلى الفور استنفرت فرق الطوارئ والإطفاء في مطار أنطاليا، وتم إجلاء جميع الركاب والطاقم بسلام دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأصدرت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، بيانًا رسميًا أكدت فيه وقوع «عطل فني في دعامة معدات الهبوط»، وأشارت إلى أن الركاب تم إجلاؤهم بأمان، وتم نقل الطائرة للفحص الفني الدقيق، وقد تولت طائرة بديلة من طراز بوينغ 737-800 تنفيذ الرحلة بعد تأخير يقارب 4.5 إلى 5.5 ساعة.

وتعد الطائرة بوينغ 737-800، التي يبلغ عمرها نحو 10 سنوات حيث تم تسليمها عام 2016، من أكثر الطرازات انتشارًا واعتمادية عالميًا، لكن حوادث انهيار معدات الهبوط نادرة وغالباً ما ترتبط بـ«إجهاد معدني» في نقاط الارتكاز، أو مشكلات في الأنظمة الهيدروليكية أو أخطاء صيانة.