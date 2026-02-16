افتتح أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، معرض «الهجرة على خطى الرسول ﷺ» الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» -مبادرة أرامكو السعودية- بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وشركة «ميلاف» العالمية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في مقره بجوار مسجد قباء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

واستمع الأمير سلمان بن سلطان، خلال جولة على المعرض إلى شرحٍ عن مكوناته التي تقدّم تجربة معرفية تفاعلية تستلهم أحداث الهجرة النبوية بأسلوب معاصر يستند إلى البحث العلمي، ويستحضر البعد الإنساني والحضاري لهذا الحدث المفصلي في التاريخ الإسلامي.

ويستعرض المعرض عبر 14 محطة تفاعلية، رحلة الهجرة النبوية، صُممت بدقة عبر خبراء وباحثين محليين وعالميين، لتقديم محتوى موثق بأسلوب سردي معاصر، يجمع بين التوثيق التاريخي والتجربة التفاعلية، مسلطاً الضوء على القيم الإنسانية والحضارية التي انطلقت منها الهجرة، وما تحمله من دروس في التخطيط، والثبات، وبناء المجتمعات، في رحلة امتدت قرابة 400 كيلومتر خلال ثمانية أيام، وكان لها أثر بالغ في المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لشبه الجزيرة العربية.

وخلال الجولة، قدّم مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف مصعب السعران، ملمحاً عن المعرض الذي يمثّل إحدى المبادرات الرئيسية ضمن مشروع «الهجرة» بمشاركة أكثر من 70 فناناً من أكثر من 20 دولةً، ويضم 53 قطعة فنية، إلى جانب الفيلم الوثائقي الذي عُرض لأول مرة في بينالي الفنون الإسلامية عام 2023، وكتاب «الهجرة على خطى الرسول ﷺ» باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقديم قصة الهجرة النبوية عبر وسائط معرفية متعددة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميلاف العالمية المهندس بندر القحطاني أن هذا التعاون بين ميلاف العالمية وإثراء يعكس نموذجاً وطنياً ناجحاً، تتكامل فيه الرؤية مع الخبرة، وتتلاقى فيه الرسالة مع الاحتراف، ليخرج هذا المشروع بالصورة التي تليق بمكانة المدينة المنورة، وبقيمة الهجرة في الوجدان الإسلامي والإنساني.

يُذكر أن تنظيم معرض الهجرة النبوية في المدينة المنورة يمنح الزوار تجربة ذات أبعاد تاريخية عميقة، بوصفها وجهة الهجرة ونقطة انطلاق التحوّل الحضاري في التاريخ الإسلامي، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المحتوى الثقافي والمعرفي، وإبراز مكانة المدينة المنورة كوجهة ثقافية ذات حضور عالمي.