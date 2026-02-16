تتجه مؤشرات المشهد الدرامي، مع اقتراب موسم رمضان، نحو تصاعد لافت في أهمية الشارات الغنائية، التي تحوّلت من عنصر افتتاحي تقليدي إلى مساحة تأثير فني وجماهيري، تسهم في تشكيل الانطباع الأول عن الأعمال التلفزيونية، وسط مشاركة واسعة لعدد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، ما يعكس تنامي الرهان الإنتاجي على الصوت الموسيقي بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الدرامية للمسلسلات المعروضة خلال الشهر الكريم.

ويحمل الموسم المرتقب مجموعة من المفاجآت الفنية، من بينها خوض الفنانة منى واصف تجربة أداء شارة عمل درامي تشارك في بطولته، في خطوة مختلفة ضمن مسيرتها الطويلة لاقت اهتمامًا واسعًا لدى المتابعين، كما يسجل الفنان وائل كفوري عودة إلى غناء التترات بعد سنوات من الغياب، بينما تحضر رحمة رياض بصوت درامي جديد يتناغم مع طبيعة العمل الذي ترافقه الأغنية، في مؤشر على تنوع التجارب الغنائية المصاحبة للأعمال الرمضانية هذا العام.

ويمتد الحضور الغنائي، ليشمل أسماء معروفة أخرى مثل أصالة وإليسا وبهاء سلطان ومحمد عدوية، وهو ما يعكس تعدد المدارس والأساليب الموسيقية المشاركة، ويؤكد تحوّل الشارة الغنائية إلى عنصر جذب أساسي قادر على توسيع دائرة التفاعل الجماهيري منذ اللحظات الأولى لبث المسلسل، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة بين الأعمال على تحقيق حضور مبكر في ذاكرة المشاهدين خلال موسم يشهد كثافة إنتاجية مرتفعة.