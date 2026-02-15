اختارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الرد على موجة الجدل والشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة غير مباشرة، دون الدخول في تفاصيل أو توضيح ملابسات ما يُثار حولها.

رسالة ساخرة تثير التساؤلات

ونشرت عبر حسابها صورة للفنان عادل إمام من فيلم زهايمر، مرفقة بعبارة: «أنا عملت كل كده»، في إشارة ساخرة بدت وكأنها تعبر عن دهشتها من حجم الشائعات المتكررة حولها، دون الكشف عن تفاصيل محددة.

تحرك قانوني ضد المسيئين

وكانت الفنانة قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات والحسابات التي نشرت صورًا مفبركة أو محتوى مسيئًا يمس اسمها وسمعتها الفنية والشخصية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة ولا تليق بها كفنانة وأم مصرية.

نهاية مرحلة الصمت

كما أوضحت في بيان رسمي عبر حسابها على منصة Facebook أن مرحلة الصمت والتجاهل انتهت، مشيرة إلى أن بعض التجاوزات فرضت عليها اللجوء إلى القانون لحماية حقوقها وسمعتها.

رسائل حاسمة للمسيئين

وشددت على أن الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل تتطلب وقفة حازمة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتخذة لن تكون الأخيرة، وأن خطوات أخرى ستُتخذ ضد كل من تعمّد الإساءة إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.