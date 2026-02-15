طالب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ النائب ياسر جلال بضرورة الاهتمام بملف العلاج على نفقة الدولة، كونه يمثل أملاً حقيقياً لآلاف المرضى، وليس مجرد إجراء ورقي.

التزام دستوري

وخلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، أكد جلال بأن العلاج على نفقة الدولة يعد التزاماً دستورياً تتحمله الدولة تجاه المواطنين، مستنداً إلى المادة 18 من الدستور التي تكفل حق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة وفقاً لمعايير الجودة.

وأشار إلى أن قوائم الانتظار في بعض المستشفيات تمتد لأشهر عدة، إذ تصل في بعض الحالات إلى 5 أو 6 أشهر، وهو ما يعكس حجم الضغط على المنظومة الصحية، مؤكداً أن إصدار قرارات العلاج أصبح أسهل حالياً مقارنة بالماضي.

تعزيز التنسيق

ودعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة في مصر والمستشفيات الجامعية، معتبراً أن ضعف التعاون بينهما أحد أسباب الأزمة، مؤكداً أهمية وضع سياسة واضحة لدعم الأدوية البديلة أو المكافئة وفق معايير الجودة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين مستوى الخدمات الصحية.