

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، مساء يوم الجمعة القادم 3 رمضان 1447هـ الموافق 20 فبراير 2026م، وذلك استمرارًا لدعمه الكريم -أيده الله- للعمل الخيري وتعظيم أثره تزامنًا مع ما يشهده شهر رمضان المبارك من إقبال واسع على أعمال البر والإحسان من المُحسنين.

وتأتي حملة «إحسان» للعمل الخيري تجسيدًا للرعاية والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالعمل الخيري، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع كافة للإسهام في أعمال البر والتكافل المجتمعي، في شهر يتضاعف فيه الأجر والمثوبة.

وبهذه المُناسبة، رفع معالي رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة «إحسان» الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم مستمر لمنصة إحسان، لتضطلع بدورها في دعم العمل الخيري بالمملكة، مبينًا أنه خلال شهر رمضان المبارك، تشهد مناطق المملكة العربية السعودية كافة حراكًا خيريًا واسعًا مدفوعًا بالوازع الديني والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها أبناء المجتمع السعودي.

وأوضح معاليه أن هذه الحملة تأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت في الحملات السابقة بفضل الله تعالى ثم بتكاتف أفراد المجتمع وحبهم لعمل الخير في هذه البلاد المباركة، حيث يتسابق الجميع على المشاركة في المشاريع والفرص الخيرية والتنموية التي تشرف عليها المنصة، وفق إطارٍ محوكم يضمن وصولها إلى مستحقيها بموثوقية عالية في أسرع وقت، مفيدًا أن المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» تشهد على مدى العام إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع والمؤسسات للتبرع للأعمال الخيرية، ويتضاعف هذا الإقبال في شهر رمضان المبارك، رغبةً في نيل الأجر والمثوبة من الله تعالى في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الحسنات، حيث تجاوزت عمليات التبرع منذ إطلاق المنصة حتى الآن أكثر من 330 مليون عملية تبرع.

وتستقبل منصة «إحسان» مساهمات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك «صندوق إحسان الوقفي»، عبر القنوات الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ( Ehsan.sa ) أو عبر الرقم الموحد 8001247000.