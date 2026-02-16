نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة الشرقية تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، وذعبلوتن؛ مما تسبب في إثارة الأتربة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.



وأفاد المركز بأن الحالة تستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً.



كما تشهد محافظة شرورة أتربة مثارة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من (1-3) كلم وستستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.



وذات الحالة في تبوك وتيماء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم حتى الساعة السادسة مساءً.‏ كما نبه المركز من أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش و الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.