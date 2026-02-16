توقعت وكالة «فيتش» أن يتجاوز حجم سوق الدين في تركيا 540 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية، واستحقاقات كبيرة مرتقبة، إلى جانب توجهات تنويع مصادر التمويل.



وأشارت الوكالة إلى أن خفضاً متوقعاً في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي التركي وكذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يوفر بيئة تمويلية أكثر ملاءمة خلال الفترة القادمة.



ارتفاع الإصدارات



وبحسب فيتش، فإن سوق الدين التركية نمت بنسبة 13.5% إلى 503 مليارات دولار بنهاية 2025، فيما ارتفعت الإصدارات بنحو 12% إلى 140 مليار دولار، ما جعل تركيا رابع أكبر مصدر لديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار – باستثناء الصين – خلال العام الماضي.