يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم، في بروكسل، اجتماعًا عاديًا لمجموعة اليورو، يُخصّص لبحث التوصية الخاصة بالسياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو لعام 2026، والدور الدولي للعملة الأوروبية الموحّدة، إلى جانب مناقشات أوسع حول الاختلالات الاقتصادية العالمية في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
توصية اقتصادية
ومن المقرر أن يعتمد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسميًا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية «إيكوفين» غدًا، التوصية الاقتصادية لمنطقة اليورو لعام 2026 التي يبحثها وزراء مجموعة اليورو اليوم، وفق جدول الأعمال الرسمي، وسيناقش الوزراء سبل تعزيز الدور الدولي لليورو، بما في ذلك مجموعة تدابير قد تقترحها المفوضية الأوروبية في هذا المجال.
ويتضمّن الاجتماع أيضًا جلسة موسعة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مخصصة لبحث الاختلالات الاقتصادية العالمية في سياق التحديات الجيوسياسية.
The finance ministers of the Eurozone countries are holding a regular meeting of the Eurogroup today in Brussels, dedicated to discussing the economic policy recommendation for the Eurozone for 2026, the international role of the euro, along with broader discussions on global economic imbalances in light of increasing geopolitical risks.
Economic Recommendation
The EU finance ministers are scheduled to officially adopt the economic recommendation for the Eurozone for 2026 during the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) meeting tomorrow, which the Eurogroup ministers are discussing today, according to the official agenda. The ministers will discuss ways to enhance the international role of the euro, including a set of measures that the European Commission may propose in this area.
The meeting will also include an extended session open to all EU member states, dedicated to discussing global economic imbalances in the context of geopolitical challenges.