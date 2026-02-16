يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم، في بروكسل، اجتماعًا عاديًا لمجموعة اليورو، يُخصّص لبحث التوصية الخاصة بالسياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو لعام 2026، والدور الدولي للعملة الأوروبية الموحّدة، إلى جانب مناقشات أوسع حول الاختلالات الاقتصادية العالمية في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.



توصية اقتصادية



ومن المقرر أن يعتمد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسميًا، خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية «إيكوفين» غدًا، التوصية الاقتصادية لمنطقة اليورو لعام 2026 التي يبحثها وزراء مجموعة اليورو اليوم، وفق جدول الأعمال الرسمي، وسيناقش الوزراء سبل تعزيز الدور الدولي لليورو، بما في ذلك مجموعة تدابير قد تقترحها المفوضية الأوروبية في هذا المجال.



ويتضمّن الاجتماع أيضًا جلسة موسعة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مخصصة لبحث الاختلالات الاقتصادية العالمية في سياق التحديات الجيوسياسية.