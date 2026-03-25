أكدت الفنانة السعودية لمى الكناني صعوبة الموسم الثالث من مسلسل شارع الأعشى المقرر عرضه رمضان القادم، مشيرة إلى أن صعوبة الجزء الثالث تكمن في خروج بعض الشخصيات الرئيسية من المسلسل مثل «وضحى»، وقالت لا أتخيل العمل دونها، وسيكون موسماً محيراً بالنسبة لها وتحدّياً حقيقياً.

وتناولت مشهد موت «وضحى» بالحلقة الأخيرة مؤكدة تأثرها وبكائها بشكل حقيقي خلال تصوير المشهد.

تحدٍّ جميل

وأضافت لمى، التي جسدت دور عزيزة بمسلسل شارع الأعشى، خلال استضافتها في برنامج «حياك يا عيد»: «بالموسم الأول والثاني كان هنالك تحدٍّ جميل بوجود شخصيه وضحى بالعمل الذي جسدته الفنانة إلهام علي، لكن بالموسم الثالث لن تكون معنا وضحى، وأعتقد أن هناك تحديّاً وخوفاً بالنسبة لي».

إلهام علي: سأكون في الكواليس

وكانت الفنانة إلهام علي ضمن ضيوف «حياك يا عيد»، وتفاعلت مع حديث لمى، وقالت: «أجمل ما عشناه بمسلسل شارع الأعشى أن المشاهد استمتع بالعمل عند مشاهدته، ولكن نحن كفنانين بالعمل كنا عائلة بالفعل، لم أتعامل مع مشروع شارع الأعشى أنه مجرد عمل، بل عشت شخصية وضحى، عشتها بكل تفاصيلها، وكذلك تفاعلت مع شخصيه عزيزة، ونورة وأبوإبراهيم وغيرهم من الشخصيات، وأتمنى لفريق الموسم الثالث من العمل التوفيق، وبالتأكيد سأكون متواجدة معكم بالكواليس عند التصوير الموسم الثالث».

وهنا تحدثت لمى عبدالوهاب قائلة: «إلهام معنا بشارع الأعشى وغيره، وهي صديقة مقربة لي وأنا أستشيرها وسأفقدها بالموسم الثالث».

واستضاف برنامج «حياك يا عيد» كلاً من الفنانة إلهام علي والفنان خالد صقر والفنانة لمى عبدالوهاب، وهو من تقديم خلف الخلف ونرجس العوامي.

«شارع الأعشى»

و«شارع الأعشى» مستوحى من رواية «غراميات شارع الأعشى» للكاتبة الروائية بدرية البشر، وقدم كمسلسل من إخراج أحمد كاتيكسيز. وحقق نجاحاً، وتصدَّر نسب المشاهدة في دول الخليج، مما جعل صناع العمل يقررون عمل موسم جديد للعمل.

وجرت أحداث الموسم الأول في فترة السبعينات والثمانينات، ويستعرض التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها شارع الأعشى في الرياض، الحي الذي يحمل في ذاكرته قصصاً وذكريات راسخة لمن عاشوا تلك المرحلة، وتدور أحداثه حول 3 فتيات في حارة شعبية، وسط مجتمع محافظ، ومواجهتهن لتحديات الحياة.

أما الموسم الثاني فتبدأ أحداثه حين يظن الجميع أن الحكايات قد استقرت، تأتي «عودةٌ غير متوقعة» من غياهب الماضي وتقلب الأوضاع ويحدث الكثير من القصص، والعمل من بطولة الفنانة إلهام علي، خالد صقر، عائشة كاي، مهند الحمدي، أميرة الشريف، لمى عبدالوهاب، عهود السامر، طرفة الشريف، مها الغزال، آلاء سالم، محمد الحجي، رياض الصالحاني، سعد الشطي، ميرال مصطفى، هند محمد، باسل الصلي، ناصر الدوسري، مصعب المالكي، محمد الحربي، مها الهادي، ولبنى بوخمسين، وأغادير السعيد.