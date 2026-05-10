أكد أسطورة الكرة السعودية ونادي الشباب السابق، الكابتن فؤاد أنور، أن القفزات النوعية التي تشهدها الرياضة السعودية حالياً جعلت المملكة محط أنظار العالم، مشيداً بالدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي.



وفي تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أوضح أنور أن المنافسة في الدوري السعودي أصبحت ذات معايير عالمية بوجود نخبة من نجوم الصف الأول، مشيراً في الوقت ذاته إلى وضع نادي الشباب، حيث شدد على أهمية الالتفاف حول النادي ودعم استقراره الفني ليعود «الليث» إلى منصات التتويج.



واختتم أنور حديثه بالتأكيد على أن الانضباطية والعمل القاعدي هما الأساس لضمان استمرارية تفوق المنتخبالسعودي في المحافل الدولية القادمة.