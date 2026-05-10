تتجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب سبوتفاي كامب نو عند تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم (الأحد) لمتابعة كلاسيكو الأرض، الذي يجمع برشلونة بضيفه وغريمه ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.



يدخل فريق برشلونة هذا اللقاء سعياً لحسم لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، إذ يملك فرصتي الفوز أو التعادل ليتوج رسمياً باللقب، ويتصدر برشلونة حالياً جدول الترتيب برصيد 88 نقطة حصدها من 29 انتصارا وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 89 وعليه 31 هدفاً، ويطمح الفريق الكتالوني للفوز لتحقيق أرقام قياسية أخرى ومنها معادلة ضيفه في لقاء الليلة ريال مدريد في عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة، إذ يتفوق ريال مدريد بفارق انتصار واحد فقط بعدما حقق 106 فوز مقابل 105 لبرشلونة، بينما انتهت المواجهات بينهما بالتعادل في 52 مناسبة، وكذلك الوصول للنقطة 100 في حال فوزه في الأربع لقاءات المتبقية له وأولها لقاء الليلة، وأيضاً يسعى لكسر الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد (32).



فيما يدخل ريال مدريد هذا اللقاء بفرصة الفوز ولا غيره للتمسك بآخر آماله في المنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، ويملك ريال مدريد في رصيده 77 نقطة حصدها من 24 فوزا و5 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 70 وعليه 31 هدفاً، وفوزه في لقاء الليلة سيقلص الفارق بينه وبين منافسه برشلونة إلى 9 نقاط مع تبقي 3 جولات على نهاية الدوري الإسباني.