توّج نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام، مساء أمس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها، بكأس دوري الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026م، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين طلال العبيدي، وعدد كبير من المسؤولين والرياضيين، وحضور جماهيري تجاوز 2,900 مشجع. وهنأ الأمير خالد بن سطام، إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين على هذا الإنجاز الرياضي، بعد صعود الفريق إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي القادم، مؤكداً أن ما تحقق يعكس حجم العمل والجهود المبذولة طوال الموسم، متمنياً للفريق التوفيق في مشواره القادم في دوري المحترفين، ومواصلة تمثيل منطقة عسير بالصورة المشرفة. وعبّر رئيس النادي سعد الأحمري عن شكره لأمير منطقة عسير ولنائبه على الدعم والاهتمام الذي يحظى به النادي، والقطاع الرياضي في المنطقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء بتكاتف الجميع، وسيكون دافعاً لمواصلة العمل وتحقيق تطلعات جماهير النادي في المرحلة القادمة.