أسدل الستار على منافسات الجولة الـ33 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، التي حملت معها العديد من الأحداث الحاسمة، بعدما اكتملت هوية الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية، في حين تأجل حسم بطاقة الصعود المباشر الثانية إلى الجولة الأخيرة من الموسم.



وشهدت الجولة تأكد هبوط نادي العربي رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية عقب خسارته الثقيلة أمام الجبلين بنتيجة (4-0)، ليرافق بذلك ناديي الجبيل والباطن إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل.



وفي المقابل، تُوّج نادي أبها رسمياً بلقب دوري يلو، بحضور نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام، إلى جانب الأستاذ طلال العبيدي رئيس مجلس الإدارة المكلف لرابطة الدرجة الأولى (دوري يلو)، وذلك بعد موسم مميز نجح خلاله الفريق في حسم الصدارة قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة.



وعلى صعيد سباق الصعود، ازدادت المنافسة اشتعالاً على البطاقة المباشرة الثانية المؤهلة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما انتزع الفيصلي المركز الثاني عقب فوزه على ضيفه البكيرية بنتيجة (2-0)، رافعاً رصيده إلى 70 نقطة.



واستفاد الفيصلي من خسارة الدرعية أمام الأنوار بنتيجة (4-2)، ليتراجع الدرعية إلى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، فيما دخل نادي العلا بقوة في سباق الصعود بعد انتصاره على الجبيل بنتيجة (2-0)، ليصل إلى 68 نقطة ويُبقي آماله قائمة حتى الجولة الأخيرة.



وباتت الجولة الـ34 والأخيرة حاسمة في تحديد صاحب البطاقة المباشرة الأخيرة إلى دوري روشن، إذ يلتقي الفيصلي مع الباطن في المجمعة، بينما يواجه الدرعية نظيره البكيرية في الرياض، في حين يستضيف العلا فريق الزلفي في المدينة المنورة.



ومن جانب آخر، لا تزال قضية نادي العلا محل ترقب، بعد احتجاج نادي الوحدة بشأن مشاركة المدافع الصربي ماتيا ناستاسيتش بداعي حصوله على 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة الفريقين. وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت قراراً باعتبار العلا خاسراً أمام الوحدة، قبل أن يقوم نادي العلا برفع استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بانتظار القرار النهائي الذي قد يؤثر بشكل مباشر على سباق الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.