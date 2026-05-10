أكد اليوناني جورجيوس دونيس في تصريحات خاصة لـ "عكاظ"، أن تركيزه الحالي ينصب على تطوير المنتخب السعودي ونقل أفكاره الفنية إلى اللاعبين، مشيراً إلى أن الحديث عن تقييم قرعة كأس العالم لا يزال مبكراً.



وقال دونيس: «عموماً أنا لست الشخص الذي يقيّم القرعة، نحن نحترم جميع المنافسين ونعرفهم جيداً، وعندما نصل خطوة بخطوة إلى البطولة سنقوم بتحليلهم وتقييمهم بشكل أكبر».



وأضاف: «أولويتي الحالية هي تطوير الفريق، وحتى الآن لم أعمل بشكل كافٍ مع اللاعبين، وهذه فترة مهمة جداً بالنسبة لنا لنقل أفكارنا ومحاولة أن نكون منافسين بقوة في كأس العالم».



وأشار مدرب الأخضر إلى أن اللعب على أرض المنتخب قد يمنحه أفضلية إضافية، موضحاً: «لدينا ميزة اللعب على أرضنا، وربما يكون هناك ضغط، لكن بخبرتنا نستطيع تحويل هذا الضغط إلى قوة خلال المباريات، وأن نقاتل مباراة بعد أخرى من أجل الوصول إلى النهائي».



وعن استعداداته ومتابعته للاعبين، قال دونيس: «لدي خبرة سابقة في الدوري السعودي، وأتابع جميع المباريات، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ توقيع العقد شاهدت الكثير من اللقاءات، أولاً لكي أكون عادلاً مع اللاعبين، وبعد ذلك لكي أكون عادلاً مع نفسي وأفكاري الفنية».



وتابع: «أعتقد أنه من الصعب أن تكون هناك مفاجآت بالنسبة لي، لكن الأولوية بالنسبة لي هي نقل أفكاري وإيجاد الانسجام بين مختلف الأجيال داخل المنتخب».



وفي حديثه عن الأندية السعودية، رفض دونيس التقليل من أي فريق، قائلاً: «أنا أحترم جميع الأندية، وأتابع الجميع، ولا أريد الحديث برأي شخصي عن أي نادٍ لأنني أمثل المنتخب الوطني».



وأضاف في حديثه عن الهلال: «الهلال يبقى فريقاً كبيراً وصاحب تاريخ وقيمة فنية عالية، والمنافسة في الدوري السعودي أصبحت أقوى بكثير من السابق».



واختتم دونيس تصريحاته قائلاً: «من الجميل مشاهدة هذا التطور في مستوى الدوري السعودي، وسيكون الأمر أجمل عندما نرى عدداً أكبر من اللاعبين السعوديين يشاركون مع المنتخب.