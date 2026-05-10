اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، أوكرانيا بانتهاك وقف إطلاق النار بإطلاق طائرات مسيرة، وشن قصف مدفعي على القوات الروسية.



وكشفت الوزارة إن روسيا أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية 57 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، وأضافت أن موسكو تلتزم بوقف إطلاق النار.



ولفتت إلى أن القوات الروسية «ردت بالمثل» على تصرفات أوكرانيا، وشنت هجمات باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف هاون.



وكانت أوكرانيا اتهمت في وقت سابق روسيا بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة ووقوع ما يقرب من 150 اشتباكاً في ساحة المعركة خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.



وأفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم، بأن 3 على الأقل قتلوا في غارات روسية، ووقع نحو 150 اشتباكاً في ساحة المعركة خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم وقف إطلاق النار.



وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر وسيطاً أوروبياً محتملاً في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وخلال مؤتمر صحفي استثنائي في أعقاب الاحتفالات بيوم النصر في موسكو السبت، قال بوتين: من بين جميع السياسيين الأوروبيين، أفضل المحادثات مع شرودر، وقال الزعيم الروسي أيضاً إنه يعتقد أن الحرب تتجه نحو النهاية.



وفي رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، قال مكتب شرودر إن المستشار السابق، لن يعلق.



وأكد بوتين أن حلاً سلمياً للصراع المستمر منذ فترة طويلة يقع على عاتق أوكرانيا وروسيا. لكن إذا رغب شخص ما في المساعدة، سنكون ممتنين.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن، الجمعة، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق نار لـ3 أيام من الـ9 حتى الـ11 من مايو، في ظل تعثر جهود السلام الأوسع نطاقاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.