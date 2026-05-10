تنظم وزارة الثقافة المصرية حفل تأبين رسمي للفنان الراحل هاني شاكر على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريمًا لمسيرته الفنية الطويلة التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ترك خلالها إرثًا موسيقيًا كبيرًا رسّخ مكانته كأحد أبرز أعلام الغناء العربي.

إرث فني خالد

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك» صورة للراحل وعلقت عليها بالإعلان عن حفل التأبين: «تستعد وزارة الثقافة لتنظيم حفل تأبين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تكريمًا لأمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي رحل تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا في وجدان جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي».

امتداد للفن الراقي

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي: «صوت هاني شاكر لم يكن مجرد حضور عابر في ذاكرة الغناء العربي، بل كان امتدادًا لزمن كامل من الفن الراقي».

وأضافت: «ترك الفنان الراحل خلفه إرثًا فنيًا سيظل حيًا في ذاكرة الثقافة العربية، بما حمله صوته من قدرة نادرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية البسيطة والعميقة في آن واحد»، مؤكدة أن «حفل التأبين الذي تنظمه وزارة الثقافة لن يكون مجرد وداع لفنان كبير، بل تحية وفاء وتقدير لمسيرة استثنائية صنعت جزءًا من وجدان الأمة العربية».

وفاة أمير الغناء

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد المستشفيات في فرنسا في 3 مايو الجاري، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفشل تنفسي حاد استدعى خضوعه للعلاج في وحدة العناية المركزة.

وتم نقل جثمانه إلى مصر عبر تنسيق رسمي بين الجهات المعنية، وشُيّع في جنازة حضرها عدد من محبيه وزملائه في الوسط الفني، وسط حالة من الحزن الكبير.