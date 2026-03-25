نبّه «الأرصاد» من هطول أمطار وهبوب رياح وجريان سيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية بعدد من مناطق السعودية اليوم. وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الـ8:00 مساءً في منطقة نجران، وتشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش. والحالة ذاتها في نجران خصوصاً في محافظة شرورة وتستمر حتى الساعة الـ9:00 مساءً.

واليوم هطلت أمطار متوسطة في المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطلت أمطار متوسطة وغزيرة في مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر، وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار، ويتوقع جريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية، والحالة ستستمر حتى الساعة الـ9:00 مساءً وتوقع «الأرصاد» أمطاراً غزيرة على تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً شديدة السرعة، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الساعة الـ11:00 مساءً. كما تم التنبيه لأهالي الباحة من هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الساعة الـ8:00 مساءً. ‏

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار تصل إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة حتى الساعة الـ8:00 مساءً.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخبر، بقيق، الأحساء، العديد، وتستمر الحالة الساعة الـ9:00 مساءً.