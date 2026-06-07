أصيب شخصان بجروح وتضررت عشرات السفن، إثر اندلاع حريق هائل في ميناء "مانتا"، الذي يعد أحد أبرز موانئ الصيد الاستراتيجية المطلة على ساحل المحيط الهادئ في الإكوادور.

وأعلنت الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر في الإكوادور نجاح فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران، بعد أن تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة، ووثقتها مقاطع مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات الإكوادورية، فإن النيران اشتعلت في ما لا يقل عن 35 قارباً راسياً في الرصيف، معظمها من سفن الصيد الصغيرة والمتوسطة. وأرجعت مصادر الدفاع المدني سرعة انتشار اللهب إلى طبيعة المواد المستخدمة في صناعة هذه القوارب، وفي مقدمتها الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) الشديدة الاشتعال.

وفيما يتعلق بأسباب الحادث، أوضحت السلطات أن التحقيقات الرسمية لا تزال جارية لتحديد الملابسات الدقيقة. ومع ذلك، نقلت إدارة الإطفاء عن شهود عيان في الميناء إفادتهم بأن شرارة النيران الأولى اندلعت بالتزامن مع أعمال لحام وصيانة كانت تُجرى على متن أحد القوارب المتضررة قبل أن تمتد الكارثة إلى بقية السفن المجاورة.