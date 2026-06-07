أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون المنطقة للعام 2025

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم مدير سجون منطقة جازان العميد جابر بن جلوي المطيري.

وتسلّم خلال اللقاء التقرير السنوي لسجون منطقة جازان لعام 2025، مستمعًا إلى شرحٍ عن أبرز ما تضمنه من برامج ومبادرات، وجهود تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء والمستفيدين.



ونوّه أمير المنطقة بما يحظى به القطاع من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.من جانبه، أعرب العميد المطيري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه الدائم.