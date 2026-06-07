توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليوم، بالتزامن مع استمرار فرص هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز في تقريره اليومي أن الرياح النشطة ستؤثر كذلك على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.

البحر الأحمر.. رياح تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة

وبيّن التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، فيما تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الوسط والجنوب، ومتوسطة الموج على الجزء الشمالي.

الخليج العربي.. أمواج خفيفة إلى متوسطة

وأشار المركز إلى أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي قبل أن تتحول مساءً إلى غربية ثم جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالاً ووسطاً، وخفيفة الموج جنوباً.