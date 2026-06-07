عقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اجتماعات مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وقيادات المنظومة، لمتابعة عدد من الملفات الإستراتيجية الداعمة لصعود عسير، شملت استكمال مشاريع الطرق المتبقية، وتطوير مطار أبها الدولي الحالي، والطريق المحوري الرابط بين عسير وجازان، إضافةً إلى خطط المنظومة لرفع جاهزية المنطقة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

وأطلق الأمير تركي بن طلال، 9 مشاريع تنموية للطرق بتكلفة بلغت 473 مليون ريال، وبطول إجمالي يصل إلى 252 كم، بما يعزز شبكة طرق المنطقة التي تتجاوز 5304 كم، ويدعم الترابط المكاني الذي يعد أحد أهم الممكنات الإستراتيجية لصعود عسير.

وأكّد الأمير تركي بن طلال أن هذه المشاريع تعكس الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتنمية وتطوير مناطق المملكة كافة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، مثمناً جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية بقطاعاتها ومنظومتها المتكاملة، بما تقدمه من خدمات متميزة تسهم في تعزيز التنمية الشاملة في منطقة عسير ومحافظاتها.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيّما أن مشاريع الطرق المدشّنة ستسهم في تعزيز حركة التنقل في المنطقة وخدمة قاصديها، مشيراً إلى أن هذه المشاريع نُفذت وفق أعلى معايير السلامة والجودة ووفق معايير كود الطرق السعودي، إضافة إلى دعم شبكة الطرق التي تتمتع بها المنطقة، التي تتجاوز 5304 كم.