ارتفعت الإصابات بمرض الحصبة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1991، بعد تسجيل 2318 إصابة مؤكدة منذ مطلع العام الحالي، وفق أحدث بيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأوضحت المراكز أن عدد الإصابات المسجلة هذا العام تجاوز إجمالي الحالات التي تم رصدها خلال العام الماضي، ليبلغ أعلى مستوياته في نحو 35 عامًا، في مؤشر على اتساع نطاق انتشار المرض.

وبحسب البيانات، تم تسجيل 2302 إصابة في 45 ولاية أمريكية، إلى جانب 16 حالة بين زوار أجانب حتى أمس (الخميس)، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة خلال عام 2025 نحو 2289 حالة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن الحصبة تُعد من أكثر الأمراض المعدية في العالم، وتزداد فرص انتشارها خلال مواسم السفر وارتفاع حركة التنقل، أو في الأماكن المزدحمة التي تضم أشخاصًا غير حاصلين على اللقاحات اللازمة.