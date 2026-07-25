أكدت وزارة النقل اليمنية تأييدها للإجراءات التي أعلنتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الهادفة إلى حماية أمن وسلامة الملاحة البحرية والتصدي للتهديدات التي تستهدف خطوط التجارة الدولية والممرات البحرية الحيوية.

وشددت الوزارة على أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يمثل عاملًا أساسيًا لاستقرار حركة التجارة العالمية، وضمان استمرار تدفق السلع والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الحفاظ على سلامة قطاع النقل البحري بما يخدم مصالح اليمن ودول المنطقة والمجتمع الدولي.

وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن لدعم أمن واستقرار اليمن، وحماية الملاحة الدولية، والتعامل مع التهديدات التي تطال السفن التجارية والبنية التحتية المرتبطة بالنقل البحري.

ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة مساندته للجهود الرامية إلى حماية حرية الملاحة وتأمين الموانئ والممرات البحرية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحافظ على المصالح الاقتصادية والإنسانية المشتركة.

وأكدت وزارة النقل استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان استمرار تشغيل الموانئ اليمنية، وتسهيل حركة النقل البحري، والحفاظ على سلامة الملاحة بما يضمن خدمة المواطنين ودعم النشاط التجاري والإنساني.