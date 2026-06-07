تستعد نور، ابنة الفنان عمرو دياب، لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم «الكراش»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب والدتها الفنانة شيرين رضا، المقرر طرحه في دور العرض يوم 11 يونيو الجاري ضمن منافسات موسم صيف 2026.

ظهور أول

وخطفت نور الأنظار بعد ظهورها في الإعلان الترويجي للفيلم، إذ بدت في مشهد راقص أثار تفاعل المتابعين، الذين اعتبروا مشاركتها أول حضور فني فعلي لها أمام الكاميرا، بعد سنوات من الابتعاد عن الوسط الفني رغم انتمائها إلى واحدة من أشهر العائلات الفنية في مصر.

ويحمل ظهور نور أهمية خاصة، لكونه يجمعها بوالدتها شيرين رضا في عمل سينمائي واحد للمرة الأولى، ما أثار فضول الجمهور لمعرفة طبيعة الشخصية التي تقدمها خلال أحداث الفيلم.

تفاصيل العمل

تشير اللقطات الدعائية إلى أن نور تجسد شخصية قريبة من اهتماماتها الواقعية، خصوصاً في ما يتعلق بعالم الرقص، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مساحة الدور أو مسار الشخصية داخل الأحداث.

وينتمي فيلم «الكراش» إلى الأعمال الرومانسية الكوميدية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، في مقدمتهم أحمد داود، إلى جانب باسم سمرة، وميرنا جميل، وشيرين رضا، وآخرين.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويُعوّل عليه صُنّاعه لتحقيق حضور جماهيري خلال موسم الصيف السينمائي.

أعمال جديدة

على جانب آخر، يُعرض حالياً للفنان أحمد داود فيلم «إذما»، الذي يشاركه بطولته سلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.