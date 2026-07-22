رغم الانفجار الذي أعاد تسليط الضوء على تحديات صناعة الفضاء، تتمسك وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بخططها الطموحة للعودة إلى القمر، مؤكدة أن أحد أهم مشاريعها المستقبلية يسير وفق الجدول المحدد، في خطوة تمثل اختبارًا حاسمًا لطموح الولايات المتحدة بإعادة البشر إلى سطح القمر بعد غياب عقود.

وأكد مدير ناسا جاريد إسحاقمان، خلال مشاركته في معرض فارنبورو الدولي للطيران بالعاصمة البريطانية لندن، أن مهمة «أرتميس 3» لا تزال على المسار المقرر لتنفيذها، موضحًا أن الأنظمة الأساسية التي تشرف عليها الوكالة، وفي مقدمتها صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ومركبة «أوريون»، تحقق تقدمًا وفق الخطط الموضوعة.

ويأتي هذا التأكيد بعد أسابيع من تعرض صاروخ غير مأهول تابع لشركة «بلو أوريجن» لانفجار أثناء اختبار على منصة الإطلاق في مايو الماضي، وهو الحادث الذي أثار تساؤلات حول جاهزية بعض مكونات البرنامج، لكنه لم يغيّر، بحسب ناسا، الجدول الزمني للمهمة.

وتعد «أرتميس 3» محطة رئيسية ضمن برنامج العودة إلى القمر، إذ ستشهد إرسال أربعة رواد فضاء على متن مركبة «أوريون» لتنفيذ اختبارات متقدمة في المدار الأرضي المنخفض، تشمل عمليات الالتحام والرسو مع نسخ من مركبات الهبوط القمري التي تطورها شركتا «سبيس إكس» و«بلو أوريجن».

ولا تقتصر أهداف البرنامج على مجرد العودة إلى القمر، بل تسعى ناسا من خلال «أرتميس» إلى بناء وجود بشري أكثر استدامة على سطحه، تمهيدًا لمهمات فضائية أبعد مستقبلًا، بما في ذلك الاستعداد لرحلات مأهولة نحو المريخ.