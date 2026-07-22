في عملية أمنية كشفت عن نشاط سري واسع، تمكنت السلطات الجزائرية من إسقاط شبكة متخصصة في تهريب المعادن الثمينة بالعاصمة الجزائر، بعدما قادت تحريات دقيقة إلى ضبط كميات كبيرة من الذهب والفضة ومعادن أخرى، إضافة إلى مبلغ مالي ضخم يُعتقد أنه مرتبط بنشاطها غير القانوني.

وبحسب مصادر أمنية، فقد بلغت قيمة الأموال المحجوزة نحو 38 مليار سنتيم جزائري، أي ما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب كميات من المعادن التي كانت معدة للتهريب خارج البلاد عبر مسارات غير مشروعة.

وبدأت خيوط القضية بالظهور عقب ورود معلومات استخباراتية حول تحركات شبكة منظمة تنشط في جمع وتهريب كميات كبيرة من المعادن الثمينة نحو أسواق خارجية بعيداً عن الرقابة، لتباشر شرطة العاصمة عمليات مراقبة وتعقب مكثفة مكّنتها من تحديد هوية أفرادها والكشف عن أساليب عملهم.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة ينحدرون من جنسيات مختلفة، بينهم مهاجرون غير نظاميين ورعايا أجانب، وأنهم اعتمدوا طرقاً معقدة لنقل الشحنات ومحاولة تجاوز نقاط المراقبة الأمنية وإخفاء طبيعة المواد المهربة.

وخلال العملية، ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 10 كيلوغرامات و630 غراماً من الذهب الخالص، إضافة إلى نحو 3 كيلوغرامات و81 غراماً من الفضة الخام، كانت مجهزة للتداول والتهريب خارج الإطار القانوني.

كما شملت المحجوزات كميات أخرى من المعادن، من بينها نحو 8 كيلوغرامات و349 غراماً من النحاس، وقرابة 3 كيلوغرامات و434 غراماً من الحديد، وسط ترجيحات أمنية بأن وجود هذه المعادن الأقل قيمة قد يكون جزءاً من أسلوب تمويهي لإخفاء الشحنات الحقيقية وتسهيل تمريرها.