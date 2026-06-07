كشفت الفنانة المصرية شريهان عن ذكرياتها مع التلفزيون المصري والفوازير التي شكلت محطة بارزة في مشوارها الفني، مؤكدة أن علاقتها بماسبيرو تحمل مكانة خاصة في قلبها، مشيدة بكل من ساهم في صناعة تاريخها من فنانين ومخرجين وفنيين وعمال.

كواليس الفوازير

وتحدثت شريهان في تصريحات تلفزيونية عن بداياتها داخل مبنى التلفزيون المصري، واصفة إياه بـ «بيتها الأصلي»، كما استذكرت عدداً من الرموز الذين تعاونت معهم، منهم فهمي عبدالحميد وحسن عفيفي وزوزو نبيل، إلى جانب الملحنين سيد مكاوي ومحمد الموجي.

كما كشفت عن حجم الجهد الكبير الذي كانت تتطلبه الفوازير، إذ كانت تتعرض للضغط العصبي أثناء تصوير الفوازير و«ألف ليلة وليلة» في نفس التوقيت، حيث كانت الفزورة الواحدة بها 3 استعراضات يومياً على مدار 30 يوما بنحو 90 استعراضا في الموسم.

الفنانة شريهان

أجر الفوازير

وكشفت شريهان للمرة الأولى عن أجرها في الفوازير، موضحة أنها كانت تتقاضى نحو 200 جنيه عن الفزورة الواحدة، بينما بلغ إجمالي أجرها نحو 12 ألف جنيه وفق ما كانت تخبرها والدتها.

سر النجاح

وأشارت إلى أن القيمة المعنوية للنجاح كانت بالنسبة لها أكبر بكثير من العائد المادي، مؤكدة أن سر نجاح الفوازير تمثل في الالتزام وحب العمل والعمل الجماعي والابتعاد عن الغرور والفردية.

دعم ابنتها

وفي سياق مختلف، دعمت شريهان ابنتها تالية القرآن بعد إبراز موهبتها في الرسم، حيث نشرت نماذج من أعمالها الفنية وأعربت عن فخرها بما تمتلكه من موهبة واجتهاد، مؤكدة رغبتها في اقتناء إحدى لوحاتها.