أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عودتها إلى العمل الإذاعي من جديد، عقب اجتماع جمعها برئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني ورئيس الإذاعة المصرية عبدالرحمن بسيوني، لبحث عدد من المشاريع الفنية المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة.

تعاون مع ماسبيرو

وأوضحت نبيلة عبيد في منشور عبر حساباتها المختلفة، أن اللقاء تناول سبل التعاون مع قطاعات ماسبيرو المختلفة، إلى جانب مناقشة مجموعة من الأفكار الفنية التي تستهدف تقديم محتوى جديد ومتنوع يلبي اهتمامات الجمهور ويواكب التطورات الحالية في المشهد الإعلامي.

أعمال إحسان عبدالقدوس

وأشارت إلى أن الاجتماع طرح مقترحات لإعادة تقديم عدد من الأعمال المستوحاة من مؤلفات الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس من خلال مشاريع درامية جديدة تعتمد على رؤية عصرية تتناسب مع الأجيال الحالية.

مسلسل جديد

وكشفت نبيلة عبيد عن مشاركتها في مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان «يا ابنتي لا تحيريني معك»، معربة عن سعادتها بالعودة إلى الإذاعة المصرية، ومؤكدة حرصها على تقديم أعمال فنية تحافظ على قيمة وتاريخ الإعلام المصري وتلبي طلبات المستمعين.

آخر تجاربها الإذاعية

وسبق أن سجلت نبيلة عبيد حضورها في الإذاعة من خلال مسلسل «أوراق رسمية»، الذي جمعها بعدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، ورشوان توفيق، والراحل أشرف عبدالغفور وآخرون، ومن تأليف عبدالحميد زكي وإخراج أمجد أبو طالب.