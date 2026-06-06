كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تصاعد المخاوف داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية من أنشطة تجسس إسرائيلية دفعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى تشديد إجراءات الحماية ورفع مستوى التحذير الأمني إلى أعلى درجاته، بالتزامن مع زيارات مسؤولين إسرائيليين إلى واشنطن.

رسالة داخلية ترفع التصنيف إلى «حرج»

ونقلت شبكة «إن بي سي» عن مسؤولين أمريكيين أن رسالة داخلية صادرة عن أجهزة الاستخبارات التابعة للبنتاغون رفعت مستوى تصنيف التهديد المرتبط بالتجسس الإسرائيلي إلى درجة «حرج»، وهي من أعلى درجات التقييم الأمني المعتمدة داخل المؤسسات الأمريكية.

وبحسب المصادر، فإن المخاوف لا تتعلق فقط بجمع المعلومات التقليدية، بل تمتد إلى احتمالات مراقبة مسؤولين أمريكيين كبار والتأثير على عملية صنع القرار المتعلقة بملفات الشرق الأوسط.

احتياطات إضافية خلال الزيارات الإسرائيلية

وأكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند استقبال مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، في خطوة تعكس حجم القلق داخل بعض الدوائر الأمنية من احتمالات التعرض لمحاولات جمع معلومات أو مراقبة غير مصرح بها.

كما أفاد دبلوماسيون ومسؤولون سابقون في الأمن القومي الأمريكي بأن إسرائيل عُرفت على مدى سنوات بتنفيذ أنشطة تجسس «عدوانية» ضد الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن بعض التقديرات الحالية ترى أن الجهود الإسرائيلية الأخيرة تجاوزت الحدود المعتادة والمتوقعة.

مخاوف من مراقبة كبار المسؤولين

وأشارت المصادر إلى أن القلق الأمريكي يتركز على احتمال وجود محاولات إسرائيلية لمراقبة أو متابعة كبار المسؤولين الأمريكيين، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية الوقائية.

ورغم ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على تأثر تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب، وأن التعاون الأمني بين الجانبين لا يزال مستمراً.

إسرائيل تنفي الاتهامات

في المقابل، نقلت «إن بي سي» عن متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن نفيه صحة المزاعم المتعلقة بقيام إسرائيل بأنشطة تجسس داخل الولايات المتحدة، واصفاً هذه الادعاءات بأنها «غير صحيحة».

كما نقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ما يُتداول بشأن وجود قضية تجسس إسرائيلية على الولايات المتحدة «قصة زائفة»، في حين تستمر النقاشات داخل الأوساط الأمنية حول طبيعة التهديد ومستواه الحقيقي.