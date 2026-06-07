عاشت منطقة «حسبان» جنوب العاصمة الأردنية عمّان، بعد ظهر أمس (السبت)، لحظات عصيبة وصادمة، إثر جريمة مروعة هزت المجتمع المحلي، بعد أن أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته واثنين من زملائها رمياً بالرصاص داخل مركز للتنمية الاجتماعية، قبل أن يُعثر عليه مفارقاً الحياة في موقع الحادثة.

تفاصيل الدقائق الأخيرة

وفي تفاصيل البيان الصادر عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فقد تلقت شرطة جنوب عمان بلاغاً عاجلاً يفيد باقتحام مسلح أحد المراكز الاجتماعية الخاصة (غير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية). ووفقاً للمعلومات الأولية، توجه الجاني مباشرة نحو زوجته التي تعمل داخل المركز، ليطلق النار عليها وعلى اثنين من الموظفين الموجودين في المكان، ما أسفر عن مقتل الثلاثة على الفور في مشهد مأساوي حبس الأنفاس.

وقال بيان الأمن العام إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات عائلية حادة بين الجاني وزوجته.

نهاية غامضة للجاني

المفارقة الصادمة في القضية تجلت عند وصول الأجهزة الأمنية؛ حيث عثرت السلطات على المهاجم جثة هامدة إثر إصابته بعيار ناري. ولا تزال الجهات المختصة تبذل جهوداً مكثفة للتحقق من مصدر هذه الرصاصة الأخيرة، وما إذا كان الجاني قد أقدم على الانتحار بعد تنفيذ مجزرته، أم أن السلاح انطلق بطريق الخطأ.

تم نقل جثث الضحايا الثلاث إضافة إلى جثة الجاني إلى الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة. وباشرت فرق البحث الجنائي والمدعي العام تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الفاجعة، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة لفك غموض الدقائق الأخيرة التي سبقت الكارثة.