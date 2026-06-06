في محطة عمرية جديدة تجمع بين النضج والعطاء، أطفأ الإعلامي السعودي أحمد الشقيري شمعة جديدة من حياته، تاركاً خلفه مسيرة إعلامية ملهمة ارتبطت في أذهان الملايين برسائل الإحسان وتطوير الذات. لكن العيد هذا العام أعاد الشارع العربي إلى تصفح أوراق العلبة السوداء لرحلته، وتحديداً كتاب مذكراته الصادم الذي عرّى فيه نفسه أمام الجمهور بلا مساحيق تجميل.

الشقيري الذي طالما رآه الشباب في صورة «القدوة المثالية»، فجّر في مقدمة مذكراته مفاجأة مدوية عندما أعلن تصالحه التام مع حقيقة كونه «إنساناً غير كامل»، مؤكداً أن التطور الحقيقي يبدأ من مواجهة النفس بخطاياها وليس الهروب منها.

أسرار المراهقة والتدخين

في مذكراته التي خطها بدموع التأمل بعيداً عن البشر والتكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، قرر الشقيري التطلع في مرآة الماضي بجرأة نادرة:

فخ العادات السيئة: اعترف الشقيري لأول مرة بمحطات قاسية من طفولته ومراهقته الطائشة، كاشفاً معاركه الطويلة مع التدخين، وإدمان العادات الغذائية غير الصحية، والسلوكيات السلبية التي كادت أن تطيح بمستقبله.

تفكيك العقل البشري: خصص الشقيري فصلاً كاملاً لشرح كيفية تشكّل العادات والأفكار داخل العقل، مستشهداً بآيات قرآنية لتشريح النفس البشرية ومحاربة صفات مهلكة يعيشها كل إنسان في الخفاء مثل الكذب، والكبر، والخيانة.

لماذا كتب الشقيري وصيته؟

لم تقف المذكرات عند حد جلد الذات أو البكاء على اللبن المسكوب، بل تحولت إلى «خريطة طريق» عملية، إذ شارك القراء تطبيقات وكتباً غيرت مجرى حياته، وصاغ قصص نجاح لشخصيات عالمية تجيب عن سؤالين مهمين: كيف يبدأ النجاح؟ وكيف يستمر دون السقوط في فخ الغرور؟

وفي ختام رسالته الوجدانية، قدم الشقيري نصيحة ذهبية تداولها رواد مواقع التواصل بكثافة، مشدداً على ضرورة اختيار الأصدقاء بمشرط الجراح، والالتزام بالقراءة اليومية، والأهم: كتابة الوصية بانتظام، ليس خوفاً من الموت، بل كأداة نفسية عبقرية لمراجعة ترتيب أولويات الحياة قبل فوات الأوان. فبين بريق الشهرة وعزلة الروح، يبقى الشقيري حالة إنسانية صادقة ألهمت جيلاً عربياً يبحث عن التوازن والسلام الداخلي.