غاز السارين على سجناء.. ضابط سوري يكشف تجارب الموت في عهد حافظ الأسد

كشف الضابط السابق في سلاح الجو السوري عبدالغني قصاص تفاصيل صادمة ومروعة عن محاولة انقلاب على نظام حافظ الأسد في أوائل الثمانينيات، وتجارب كيميائية أجريت على سجناء سياسيين باستخدام غازات سامة.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من برنامج «الحكاية السورية» على قناة الإخبارية السورية، إذ روى قصاص شهادته كأحد المشاركين في التخطيط للانقلاب الفاشل.

محاولة الانقلاب التي انتهت بـ«وشاية»

وقال قصاص إن عشرات الضباط من سلاح الجو السوري، معظمهم من دمشق، شاركوا في التخطيط لمحاولة انقلاب على حافظ الأسد بين عامي 1979 و1982، وكان من بين القياديين في التنظيم العميد الراحل نذير السقا.

وأوضح أن الخطة انكشفت بسبب وشاية، مما أدى إلى اعتقال جميع الضباط بشكل متزامن، وتعرضهم لتحقيقات قاسية في فرع المخابرات الجوية.

تجارب الموت الكيميائي.. «سارين» في «أبو الشامات»

وفي الجزء الأكثر صدمة من الشهادة، تحدث قصاص عن تجارب كيميائية أجراها علي مملوك الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الكيمياء في مطار المزة العسكري على سجناء سياسيين.

وكشف أنه تم نقل 15 سجيناً من سجن المخابرات الجوية في ساحة التحرير إلى مطار المزة، حيث خضعوا لفحوصات طبية دقيقة، ثم أُعطوا ورقة وقلماً لكتابة رسائل إلى أهاليهم يوهمون فيها بأنهم على وشك الإفراج عنهم.

بعد ذلك، نُقل السجناء إلى منطقة أبو الشامات، حيث وضع بعضهم في خنادق وبعضهم الآخر في غرف مغلقة. وتم إطلاق غازات كيميائية عليهم لمراقبة التأثير.

وقال قصاص إن خمسة سجناء وضعوا في غرفة مغلقة وأُطلق عليهم غاز الأعصاب (سارين)، مما أدى إلى هلوسات بصرية وسمعية شديدة، وبدأ السجناء يضربون بعضهم البعض ويجرحون أنفسهم، معتقدين أنهم يسمعون إذاعة لندن.

وأضاف أن علي مملوك وإبراهيم حويجة ومحمد الخولي كانوا يراقبون التجربة من خارج الغرفة مرتدين كمامات واقية.

17 عاماً من التعذيب في السجون

وتحدث قصاص عن اعتقاله الشخصي وتعذيبه الوحشي في فرع المخابرات الجوية، حيث تعرض للضرب المبرح بـ«الكرسي الألماني» والكرباج، قبل نقله إلى سجن صيدنايا الشهير، وقضى نحو 17 عاماً في المعتقل، وأُفرج عنه عام 1999، بينما استمرت عمليات الإفراج عن باقي المعتقلين حتى عام 1991.