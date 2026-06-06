شهدت منطقة برج العرب غربي محافظة الإسكندرية في مصر جريمة مروعة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح بالغة، إثر مشاجرة عنيفة اندلعت بين عدة أشخاص بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض بمنطقة بنجر السكر، ما تسبب في حالة من الذعر والترقب بين الأهالي.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بالواقعة، تحركت قوة أمنية مكثفة إلى موقع الحادثة، مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، حيث فرضت السلطات طوقاً أمنياً مشدداً حول المنطقة المحيطة بالنزاع، لبسط السيطرة الميدانية ومنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الخلاف على حيازة الأرض تطور سريعاً من مشادات كلامية إلى اعتداءات بدنية متبادلة وقاسية. ووفقاً لشهادات أدلى بها شهود عيان من أبناء المنطقة، فإن الجناة باغتوا المجني عليهم أثناء تواجدهم في الأرض محل النزاع واعتدوا عليهم بضراوة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل عمد المتهمون بعد تأكدهم من مصرع الضحية إلى نقل جثمانه وإلقائه في مياه إحدى الترع المجاورة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يلوذوا بالفرار من مسرح الحادثة.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف الجهات القضائية، في حين جرى إسعاف المصابين ونقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى العام، حيث يرقدان حالياً داخل غرفة العناية المركزة في حالة صحية حرجة.

من جهتها، تكثف أجهزة الأمن تحرياتها وضغوطها الميدانية لتحديد هوية كافة المتورطين في الواقعة وملاحقتهم تمهيداً لضبطهم. وبموازاة ذلك، تم تحرير المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على الملابسات الكاملة للجريمة.