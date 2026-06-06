حقق المنتخب السعودي فوزاً مستحقاً على منتخب بورتوريكو بثلاثة أهداف دون مقابل، فجر اليوم (السبت)، في اللقاء الودي الذي احتضنته مدينة أوستن الأمريكية ضمن تحضيرات «الأخضر» للاستحقاقات المقبلة، في مباراة استثنائية توقفت لأكثر من ساعتين بسبب العواصف الرعدية والتقلبات الجوية.

جورجيوس دونيس يبدأ المباراة بتشكيلة قادها محمد كنو مرتدياً شارة القيادة، فيما تولى عبدالله الحمدان قيادة الهجوم.

عاصفة توقف المباراة

شهدت المواجهة توقفاً اضطرارياً بعد مرور 22 دقيقة فقط على انطلاقتها، إثر هبوب عواصف رعدية وصواعق في محيط ملعب «كيو تو» بمدينة أوستن، ما دفع حكم اللقاء إلى تطبيق بروتوكول الأحوال الجوية المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة المنظمة لكأس العالم.

وغادر اللاعبون أرضية الملعب إلى غرف الملابس، فيما تم إخلاء المدرجات حفاظاً على سلامة الجماهير. وبعد مرور 30 دقيقة من التوقف، تجددت العواصف والأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تمديد فترة التوقف لأكثر من ساعتين قبل السماح باستئناف المباراة، ومنح اللاعبين 15 دقيقة إضافية للإحماء قبل العودة للمنافسة.

سعود عبدالحميد يشارك من بداية المباراة بعد غيابه عن مباراة الإكوادور.

دونيس يدفع بمزيج الخبرة والشباب

دخل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس المباراة بتشكيلة قادها محمد كنو مرتدياً شارة القيادة، فيما تولى عبدالله الحمدان قيادة الهجوم.

وضمت القائمة الأساسية: أحمد الكسار في حراسة المرمى، وأمامه سعود عبدالحميد، علي لاجامي، جهاد ذكري، حسن كادش، وفي الوسط ناصر الدوسري، زياد الجهني، محمد كنو، سلطان مندش، خالد الغنام، بينما تواجد عبدالله الحمدان في المقدمة.

واعتمد الجهاز الفني على مزيج من أصحاب الخبرة والعناصر الشابة بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

مندش يفتتح التسجيل

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح سلطان مندش في خطف الكرة من مدافعي بورتوريكو والانفراد بالمرمى، ليسجل الهدف السعودي الأول في الوقت بدل الضائع، مكرراً سيناريو هدفه في اللقاء الودي السابق أمام الإكوادور، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

الحمدان يعزز وسالم يختتم

مع بداية الشوط الثاني، أجرى دونيس أولى تبديلاته بدخول أيمن يحيى بدلاً من علي لاجامي، قبل أن ينجح عبدالله الحمدان في الدقيقة 51 في استغلال خطأ دفاعي، ويضع الكرة من فوق الحارس بطريقة مميزة مسجلاً الهدف الثاني.

وأجرى الجهاز الفني سلسلة تغييرات واسعة في الدقيقة 65، بدخول سالم الدوسري وصالح الشهري وعبدالإله العمري ومصعب الجوير ومتعب الحربي، إضافة إلى مشاركة علاء آل حجي ومحمد أبو الشامات وعلي مجرشي وعبدالله الخيبري وعبدالقدوس عطية.

ومنحت التبديلات الأخضر أفضلية هجومية واضحة، إذ فرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللعب وكثف ضغطه على مرمى بورتوريكو، خصوصاً مع تحركات سالم الدوسري وصالح الشهري ومصعب الجوير.

وفي الدقيقة 87، ترجم سالم الدوسري أفضليته بهدف ثالث رائع، بعدما شق طريقه وسط دفاعات المنافس قبل أن يسدد كرة متقنة استقرت في الشباك.

عبدالله الحمدان يخطف الهدف الثاني

جاهزية متصاعدة قبل المونديال

واصل الأخضر فرض إيقاعه حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوزه بثلاثية نظيفة، ليؤكد تصاعد جاهزيته الفنية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته الودية بلقاء السنغال يوم 9 يونيوالجاري قبل بدء مشواره المونديالي.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في مونديال 2026 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وأوروغواي