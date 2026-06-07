رد الفنان المصري أحمد سعد على موجة الانتقادات التي طالت إطلالته الأخيرة، بعد ظهوره بستايل غير تقليدي شمل ضفيرة شعر وأقراطاً في الذقن، مؤكداً أنه لا يلتفت كثيراً إلى الجدل المثار حول مظهره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سعد في تصريحات تلفزيونية إن ردود الفعل السلبية لا تؤثر فيه، مشيراً إلى أن التركيز المبالغ فيه على تفاصيل الشكل الخارجي يعكس -بحسب وصفه- طريقة تفكير بعض الجمهور الذي يركز على المظاهر غير المألوفة بدلاً من المحتوى الفني.

حرية شخصية

وأوضح الفنان المصري أن مظهره لا يتعارض مع القيم الدينية أو الأخلاقية، مؤكداً أنه لا يرى في إطلالته أي تشبه بالنساء، مضيفاً: «أنا مش متشبه بالنساء.. مفيش نساء عندها ذقن، والموضة كل يوم بتتغير».

وشدد على أن اختياراته الشخصية والفنية تعود له وحده، طالما لا تخرج عن الإطار العام للقيم التي يؤمن بها.

جدل متجدد

وتعرض أحمد سعد خلال الفترة الأخيرة لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تغيرات متكررة في أسلوبه الخارجي، ما يثير بين الحين والآخر موجات من الجدل حول طبيعة ظهوره الفني.

ورغم ذلك، يواصل الفنان نشاطه الغنائي ضمن مشاريع فنية جديدة، كان آخرها إطلاق الدفعة الثالثة من مشروعه الغنائي لصيف 2026 تحت عنوان «الألبوم الفرفوش»، في إطار خطة فنية تعتمد على طرح عدة ألبومات متنوعة تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور.

ويضم الألبوم الجديد أغنيتي «أوبا» و«ورد»، بالتعاون مع عدد من صناع الموسيقى، في تجربة فنية يسعى من خلالها إلى تقديم أنماط موسيقية مختلفة خلال الفترة القادمة.