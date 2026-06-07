خيّم الحزن على أهالي قرية النجامية بمحافظة الطوال في منطقة جازان، بعد وفاة ثلاثة أشقاء في حريق اندلع داخل منزل أسرتهم، إثر احتراق أحد أجهزة التكييف، في حادثة مؤلمة هزّت المجتمع المحلي.

ووفقاً لروايات متداولة من شهود ومقربين، استيقظت الأم على الدخان والنيران التي بدأت تنتشر داخل المنزل، وتمكنت من إيقاظ أبنائها وإخراجهم إلى مكان آمن. وبعد لحظات، تبيّن أن أصغر الأبناء، فارس (3 أعوام)، لا يزال داخل المنزل.

ومع إدراك شقيقيه محمد (13 عاماً) وعبدالله (9 أعوام) لوجوده في الداخل، عادا إلى المنزل في محاولة للعثور عليه وإنقاذه، إلا أن النيران كانت قد اشتدت، فيما أعاقت كثافة الدخان حركتهما داخل الموقع.

ومع تصاعد الحريق وإغلاق مخرج المنزل نتيجة سقوط جزء من السقف الجبسي، وجد الشقيقان نفسيهما محاصرين، فلجآ إلى إحدى الغرف المجاورة في محاولة للاحتماء من الدخان والنيران.

غير أن الحريق حال دون نجاتهما، لتنتهي المحاولة بوفاة الأشقاء الثلاثة داخل المنزل، في مشهد ترك أثراً عميقاً في نفوس أهالي القرية الذين ودعوهم وسط مشاعر من الحزن والأسى.

وتحوّلت الحادثة إلى قصة مؤلمة جسّدت روابط الأخوة والتضحية، بعدما فقدت الأسرة أبناءها الثلاثة في وقت واحد إثر هذا الحريق المأساوي.