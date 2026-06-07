أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي استمرارَ الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية، وآخرها استهداف أفرادٍ من الجيش اللبناني خلال أداء واجبهم الوطني.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّدالأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمينالشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان واستهداف جيشِه،التي تعدُّ انتهاكاً جسيماً لكلِّ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وتقدّمبخالص التعازي والمواساة لذوي ضحايا الاستهداف الأخير، وللشعب اللبناني كافّة، مجدّداً التأكيدَ على التضامن التام مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كلّ ما يهدِّد أمنَها واستقرارَها وسيادتَها.