كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير بنسبة 22.1% في يناير الماضي، على أساس سنوي. وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 95.5% في نفس الفترة.



ارتفاع «السلعية»



وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير نحو 16.74 مليار ريال، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 15.83 مليار ريال خلال يناير الماضي.



وارتفعت الصادرات السلعية في شهر يناير 2026 بنسبة 1.4% إلى نحو 98.718 مليار ريال عن شهر يناير 2025، كما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 6.4% إلى 66.146 مليار ريال.



وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 72.6% في شهر يناير 2025 إلى 67.0% في شهر يناير 2026.



زيادة الواردات



على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يناير 2026 بنسبة 6.5% إلى 81.42 مليار ريال.



وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 17.5% إلى نحو 17.298 مليار ريال عن شهر يناير 2025.



وارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يناير 2026، حيث بلغت 40% مقابل 34.9% في شهر يناير 2025، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير النفطية، حيث بلغت 22.1% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 6.5% خلال الفترة نفسها.



أهم السلع



تعد «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» من أهم سلع الصادرات غير النفطية، حيث شكلت 24.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية، وقد ارتفعت عن شهر يناير 2025 بنسبة 77.5%، تليها «منتجات الصناعات الكيماوية» (تمثل 19.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية) والتي انخفضت بنسبة 3.1% عن شهر يناير 2025.



وكانت أهم السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» والتي تشكل 30.3% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 23.7% عن شهر يناير 2025، ثم «معدات النقل وأجزاؤها» والتي تشكل 13.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 7.3% عن شهر يناير 2025.