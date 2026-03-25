في تطور جديد يعكس تعثر المسار السياسي، أعلنت إيران رفضها المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مؤكدة أنها لن تدخل في مفاوضات مع واشنطن في ظل الظروف الحالية، في وقت تصاعدت فيه لهجة التهديدات العسكرية والاقتصادية من جانب طهران.

رفض قاطع للمبادرة الأمريكية

كشف التلفزيون الإيراني أن طهران رفضت المقترح الأمريكي لوقف الحرب، فيما نقلت وكالة «فارس» عن مصدر مطلع أن إيران ترى أن الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة «غير منطقي» في ظل التصعيد الجاري.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن واشنطن قدّمت عبر باكستان قائمة تضم 15 بندًا لإنهاء الحرب، تضمنت فرض قيود على القدرات الدفاعية الإيرانية، ووقف دعم الجماعات الموالية لطهران، إضافة إلى الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

رسائل نارية من الحرس الثوري

في المقابل، صعّد الحرس الثوري من نبرته، إذ قال قائد القوة الجوفضائية مجيد موسوي إن أي تهديد أمريكي لإيران يُعد «عملاً حربياً»، مؤكداً أن الضربات التي استهدفت مواقع استراتيجية في ديمونا وحيفا خلال الساعات الأخيرة تمثل «رسالة مباشرة» للرد على الإنذارات الأمريكية.

وأوضح أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية عسكرية مدروسة، تعكس قدرة طهران على الرد السريع والمباشر على أي تصعيد.

هرمز تحت السيطرة.. وإشعال ورقة النفط

وفي تصعيد لافت، أعلن المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» أن إيران أعادت «صياغة قواعد المرور» في مضيق هرمز، مؤكداً أن قرار السماح بالعبور أصبح بيد طهران، وأن المضيق «لن يعود لما كان عليه قبل الحرب».

وأشار إلى أن «النار تحت أسعار النفط مشتعلة»، وأن طهران تتحكم في مستوى التصعيد، في إشارة إلى استخدام ورقة الطاقة كأداة ضغط ضمن معادلة الحرب.

تصعيد مفتوح ورسائل ردع

وأكد المسؤول العسكري أن إطالة أمد الحرب لن تضعف إيران، بل ستزيد من «صلابة الجبهة الداخلية وقوة القوات المسلحة»، مضيفاً أن الرسائل الميدانية واضحة: «المواجهة مستمرة، والقدرة على الرد قائمة».

واختتم بالقول إن إيران «قادرة على فرض معادلاتها»، في إشارة إلى تمسكها بخيارات التصعيد ورفضها أي تسوية لا تتوافق مع شروطها.