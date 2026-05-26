قتل 5 فلسطينيين اليوم (الثلاثاء) في غارة إسرائيلية على تجمع للمدنيين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: «قتل 5 مدنيين وعدد من المصابين إثر غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على شرق مخيم المغازي»، مؤكداً استقبال مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح 5 قتلى و9 مصابين.



وأفاد مسعفون وسكان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً على أشخاص خرجوا من منازلهم عندما حاولت مجموعة مسلحة فلسطينية مدعومة من إسرائيل اقتحام منطقة شرق مخيم المغازي.



وكانت المديرية العامة للشرطة قد ذكرت أمس أن غارة إسرائيلية قتلت 6 شرطيين في قصف استهدف منطقة التوام في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة.



ولا تزال الطريق مسدودة في المحادثات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها في القطاع. وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، أبقت إسرائيل سيطرتها على أكثر من نصف قطاع غزة، بينما تسيطر «حماس» على شريط ضيق من الأراضي الساحلية.



وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن أكثر من 900 مدني قُتلوا منذ سريان الهدنة مع إسرائيل في أكتوبر العام الماضي.