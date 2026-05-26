وجّه الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) إنذاراً إلى سكان مدينة النبطية بسرعة إخلائها، متهماً حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنذار إلى سكان لبنان المتواجدين في مدينة النبطية إنه، في ضوء قيام حزب الله «الإرهابي» بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للعمل ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم، حرصاً على سلامتكم، وعليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.



واعتبر أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر، موضحاً أنه استهدف أكثر من 90 مخزناً للأسلحة ومقرات ونقاط مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه هاجم أكثر من 100 هدف وبنية تحتية وعناصر لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان الليلة الماضية، مبيناً أن مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله باتجاه قواته انفجرت في منطقة عسكرية بشمال إسرائيل، لكنها لم تؤدِّ إلى وقوع إصابات.



من جهتها، أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش ينفذ عمليات توغل واجتياح شمال ما يُسمى بـ«الخط الأصفر» في جنوب لبنان، بهدف القضاء على الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله.



في غضون ذلك، قال شهود عيان إن هناك قصفاً مدفعياً إسرائيلياً على المنصوري في قضاء صور ومحيط بلدة شويا في قضاء حاصبيا، كما تعرضت بلدات كفرا في قضاء بنت جبيل، ويحمر الشقيف في قضاء النبطية، والريحان جنوبي لبنان، لغارات إسرائيلية.



وذكر الشهود أن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت طريق مخيم الرشيدية في قضاء صور جنوبي لبنان.