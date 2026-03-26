أصدرت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حكمها النهائي في النزاع القضائي بين الفنانة المصرية عفاف شعيب والمخرج المصري محمد سامي، بعد استئناف شعيب على حكم ابتدائي رفض دعواها للتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب اتهامات سب وقذف.

رفض الاستئناف

وأكدت المحكمة في حيثيات القرار أن الحكم الأصلي كان دقيقًا من الناحيتين القانونية والواقعية، وأن الاستئناف لم يقدم أي مستندات أو دفوع جديدة من شأنها تعديل نتائج القضية، ما دفعها إلى رفض الدعوى بالكامل المقدمة من عفاف شعيب.

غياب الأدلة المؤثرة

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية لم تحتو على أي دليل ملموس يبرر تغيير الحكم، مما عزز موقف المخرج محمد سامي أمام القضاء، وجعل دعوى التعويض غير قابلة للنجاح.

تكاليف المصروفات القانونية

كما ألزم الحكم الفنانة بدفع المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة البالغة 100 جنيه، في إطار تأكيد المحكمة على التزام الطرف الخاسر بالتحمل المالي للتقاضي.

خلفية قضائية ببراءة سامي

ويأتي هذا القرار بعد أن حصل محمد سامي على حكم سابق بالبراءة من محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ما ساعد في تدعيم موقفه أمام المحكمة الاقتصادية وأضعف فرص نجاح دعوى التعويض.