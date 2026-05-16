تأهلت أستراليا ورومانيا والدنمارك إلى النهائي الكبير لمسابقة «يوروفيجن 2026»، عقب ختام نصف النهائي الثاني الذي أُقيم مساء الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، وسط عروض موسيقية واستعراضية حافلة بالإثارة والدراما.

وبحسب صحيفة «سعودي غازيت»، حجزت إلى جانبها كل من ألبانيا وبلغاريا وقبرص والتشيك ومالطا والنرويج وأوكرانيا مقاعدها في النهائي المرتقب السبت المقبل على مسرح «فينر شتاتهايله»، فيما ودّعت أرمينيا وأذربيجان ولاتفيا ولوكسمبورغ وسويسرا المنافسات بخروج مفاجئ.

دلتا جودريم تخطف الأنظار

وشهدت الأمسية عودة قوية للمغنية الأسترالية دلتا جودريم، التي أصبحت أول فنانة أسترالية تتأهل إلى النهائي منذ عام 2023، بعد تقديمها أداءً وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنه «واثق ومبهر».

وقدمت جودريم أغنيتها «إكليبس» وسط عرض بصري ضخم تزيّن بأكثر من 7 آلاف قطعة كريستال من «سواروفسكي»، قبل أن تختتم فقرتها بصعودها فوق منصة خرجت من داخل البيانو، في مشهد امتزجت فيه الرياح والنيران والصوت القوي للمغنية البالغة من العمر 41 عاماً.

وأكدت جودريم قبل مشاركتها أن الوقوف على مسرح «يوروفيجن» يمثل حلماً كبيراً بالنسبة لها، قائلة: «أحمل أستراليا معي في كل نغمة وكل لحظة».

رومانيا تثير الجدل.. والدنمارك تشعل المسرح

وأثارت رومانيا جدلاً واسعاً بأغنية الروك «تشوك مي»، التي قدمتها المغنية ألكسندرا كابيتانيسكو، طالبة الماجستير في كلية الفيزياء ببوخارست، بعدما واجهت الأغنية انتقادات بسبب كلماتها.

لكن المغنية الرومانية دافعت عن العمل، موضحة أن الأغنية تعبّر عن «الهشاشة والمشاعر المؤلمة» بعيداً عن المعاني الرومانسية التقليدية.

في المقابل، نجحت الدنمارك في تحويل القاعة إلى أجواء النوادي الليلية عبر أغنية «فور في غار هييم»، التي قدمها سورين توربيغارد لوند، في واحدة من أكثر الفقرات تفاعلاً مع الجمهور.

عروض متنوعة ومشاهد استعراضية

وشهد الحفل عروضاً لافتة من عدة دول، إذ ظهرت السويسرية فيرونيكا فوسارو وسط خيوط حمراء متشابكة، بينما قدّم ممثل قبرص أنتيغوني أغنية «جالا» بطابع شرقي، في حين خطفت أوكرانيا الأنظار بطبقات صوتية مرتفعة وقوية.

كما قدمت البلغارية دارا عرضاً راقصاً صاخباً، بينما غنّى التشيكي دانيال زيزكا داخل «قاعة مرايا» متحركة، فيما ظهر الأرميني سيمون عالقاً داخل مصعد مرتدياً سترة مغطاة بأوراق صفراء لاصقة خلال أدائه أغنية «بالوما رومبا».

ومن اللحظات الهادئة في الأمسية، أداء الألباني أليس لأغنية «نان» التي تتحدث عن الاشتياق للأم، بمشاركة الممثلة الألبانية المخضرمة رايموندا بولكو.

مقاطعات بسبب إسرائيل وغزة

وبحسب التقرير، تشهد نسخة هذا العام مشاركة 35 دولة فقط، وهو أدنى عدد مشاركات منذ عام 2003، بعدما قاطعت كل من أيرلندا وآيسلندا وإسبانيا وسلوفينيا وهولندا المسابقة احتجاجاً على مشاركة إسرائيل والحرب الإسرائيلية على غزة.

ويُعد «يوروفيجن» أكبر حدث موسيقي يُبث مباشرة على مستوى العالم، إذ يتابعه أكثر من 150 مليون مشاهد سنوياً، فيما تحتفل نسخة 2026 بالذكرى السبعين لانطلاق المسابقة الشهيرة.