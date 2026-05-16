أدان القضاء الفرنسي، الجمعة، المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته في قضية اغتصاب تعود أحداثها إلى عام 2018، كما ألزمته المحكمة بدفع 30 ألف يورو تعويضاً للضحية، إضافة إلى 5 آلاف يورو أتعاب محاماة.

دموع لمجرد داخل المحكمة

وجاء الحكم الصادر عن محكمة دراغينيان الفرنسية عقب أسبوع من المرافعات، بعدما طالب الادعاء العام بسجن الفنان المغربي لمدة 10 سنوات، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ سنوات.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، ظهر لمجرد متأثراً عقب النطق بالحكم، حيث ذرف الدموع وعانق زوجته ووالدتها داخل قاعة المحكمة، فيما امتنع محاميه كريستيان سان باليه عن التعليق على القرار القضائي.

ولم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق الفنان المغربي، إذ حضر جلسات المحاكمة طليقاً.

تفاصيل الواقعة تعود إلى 2018

وتعود القضية إلى عام 2018، عندما التقى لمجرد شابة كانت تعمل نادلة في أحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه جنوب شرقي فرنسا.

وقالت المدعية إنها وافقت على الذهاب مع الفنان المغربي إلى الفندق الذي يقيم فيه لشرب كأس، قبل أن تتهمه باغتصابها داخل غرفته، بينما أكد لمجرد أن العلاقة تمت برضا الطرفين.

وفي عام 2021، أيّدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف إيكس أون بروفانس قرار إحالته للمحاكمة، مشددة على أن دخول غرفة رجل «لا يُعد موافقة تلقائية».

اتهامات سابقة في فرنسا والمغرب

ويواجه سعد لمجرد سلسلة من القضايا المشابهة خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن وُجهت له اتهامات عام 2015 في المغرب، وأخرى عام 2010 في الولايات المتحدة.

كما سبق أن أصدرت محكمة فرنسية عام 2023 حكماً بسجنه ست سنوات، بعد إدانته في قضية اعتداء تعود إلى عام 2016، إثر اتهام شابة له باغتصابها وضربها.

وكان من المقرر عقد جلسة الاستئناف في يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيلها بسبب ملاحقات قضائية طالت المدعية وأقاربها.