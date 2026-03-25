أصدرت وزارة العمل الأمريكية، تقريراً يظهر ارتفاع أسعار الواردات في الولايات المتحدة بنسبة فاقت التوقعات خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يعكس جزئياً الارتفاع الكبير في أسعار واردات الوقود.



وأفادت الوزارة أن أسعار الواردات زادت بنسبة 1.3% شهريا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في يناير الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون قد توقعوا ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.5%، مقابل 0.2% خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية.



زيادة كبيرة



وأشار التقرير إلى أن أسعار الواردات في فبرايرالماضي ارتفعت بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة بذلك أكبر زيادة سنوية خلال عام.



وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الواردات في ظل ارتفاع أسعار واردات الوقود بنسبة 3.8% في فبراير، بعد انخفاضها بنسبة 1.2% في يناير الماضي.



أكبر قفزة



وشهدت أسعار واردات الوقود أكبر قفزة لها منذ أبريل 2024، وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.



وأفادت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار الواردات غير النفطية ارتفعت أيضاً بنسبة 1.1% في فبراير، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% في يناير.



ويعكس هذا الارتفاع الحاد ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية، والمستلزمات والمواد الصناعية غير النفطية، والسلع الاستهلاكية (باستثناء السيارات)، والأغذية، والأعلاف، والمشروبات، إضافة إلى السيارات وقطع غيارها ومحركاتها.