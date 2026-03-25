حذّر أطباء وخبراء صحة من أن ألماً بسيطاً ومستمراً في الكتف قد لا يكون مجرد إجهاد عضلي عابر، بل قد يُعد في بعض الحالات مؤشراً خفياً على الإصابة بمرض خطير مثل سرطان الكبد، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهل الأعراض غير المعتادة.

الألم المُحال في الكتف

وأوضح مختصون أن ما يُعرف بـ«الألم المُحال» أو «الوهمي» قد يظهر في الكتف الأيمن تحديداً، رغم أن مصدر المشكلة الحقيقي يكون في الكبد، إذ ترتبط الأعصاب في هذه المنطقة ببعضها، ما يؤدي إلى انتقال الإحساس بالألم إلى أماكن أخرى من الجسم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، قال المدير الطبي في أحد مراكز العلاج المتخصصة في براغ ييري كوبيس، إن هذا النوع من الألم غالباً ما يُساء تفسيره، إذ يعتقد المرضى أنه ناتج عن وضعية جلوس خاطئة أو مجهود بدني، خصوصاً إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة ظاهرياً.

إشارة للإصابة بسرطان الكبد

وأضاف أن خطورة الأمر تكمن في أن هذا الألم قد يكون متقطعاً وخفيفاً، ما يدفع كثيرين إلى تجاهله، رغم أنه قد يكون إحدى الإشارات المبكرة للإصابة بسرطان الكبد، وهو مرض بات يُشخّص بشكل متزايد بين فئات عمرية أصغر، خصوصاً في الثلاثينات والأربعينات.

وبحسب تقارير طبية حديثة، يشهد العالم ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بهذا النوع من السرطان، مع توقعات بتضاعف الحالات بحلول عام 2050، في ظل ارتباطه بعوامل نمط الحياة الحديثة.

عوامل الخطر

وتشمل أبرز عوامل الخطر: الإفراط في تناول الكحول، والسمنة، والإصابة بمرض الكبد الدهني، والتدخين، إضافة إلى العدوى بفايروسي التهاب الكبد B وC، إذ تتسبب هذه العوامل في تلف الكبد تدريجياً دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة.

وأشار الخبراء إلى أن صعوبة تشخيص المرض مبكراً تعود إلى أن أعراضه غالباً ما تكون غامضة، مثل الشعور السريع بالامتلاء بعد تناول الطعام، وفقدان الوزن غير المبرر، وانتفاخ البطن، إضافة إلى اصفرار الجلد والعينين.

أسباب سرطان الكبد

كما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet أن الزيادة في الإصابات بين الشباب ترتبط بشكل كبير بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، خصوصاً الكبد الدهني، الذي يُعد من أسرع أسباب سرطان الكبد انتشاراً عالمياً.

وحذّر الباحثون من تزايد حالات نوع أكثر خطورة يُعرف باسم «التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي»، الذي يرتبط بزيادة الوزن واضطرابات الصحة الأيضية.

ورغم خطورة المرض، يؤكد الأطباء أن العديد من الحالات يمكن الوقاية منها عبر اتباع نمط حياة صحي، يشمل الحفاظ على وزن مناسب، وتقليل استهلاك الكحول، والوقاية من العدوى الفايروسية.

وشدد الخبراء على أن الانتباه المبكر لأي أعراض غير معتادة، حتى وإن بدت بسيطة مثل ألم الكتف، قد يُحدث فارقاً كبيراً في فرص العلاج والنجاة.