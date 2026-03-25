وفيما يهيب الدفاع المدني بالجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليماته بدقة.
«الأرصاد» يُحذّر: أمطار غزيرة على مكة.. غداً
25 مارس 2026 - 17:17 | آخر تحديث 25 مارس 2026 - 17:17
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة)
حذّر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (جدة، خليص، بحرة، رابغ) غداً (الخميس).
The National Center of Meteorology warned of moderate to heavy rainfall in the Makkah region (Jeddah, Khulais, Bahra, Rabigh) tomorrow (Thursday).
Meanwhile, the Civil Defense urges everyone to take utmost precautions and to follow its instructions carefully.