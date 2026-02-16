ارتفع معدل البطالة في السويد للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي. وذلك بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي، اليوم.



وبلغ معدل البطالة غير المعدل أعلى مستوى له في 3 أشهر، مسجلاً 8.6% خلال يناير الماضي، مقارنة بنسبة 8.3% في ديسمبر 2025، وكان معدل البطالة قد بلغ 10.4% خلال يناير 2025.



تراجع التوظيف



وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 489.7 ألف شخص خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 476.8 ألف شخص في ديسمبر الماضي.



ووصل معدل بطالة الشباب، الذي يشمل الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً، 23.3% خلال يناير الماضي، مقارنة بـ 21.5% في ديسمبر 2025.



وفي المقابل، تراجع معدل التوظيف إلى 68% خلال يناير الماضي، مقارنة بـ68.7% في ديسمبر الماضي.